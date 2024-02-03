Türkiye'de en çok satılan 20 elektrikli otomobil markası: Togg kaçıncı sırada?

Gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobilleri paylaştı. Özpeynirci'nin paylaşımına göre ocak ayında toplam 3 bin 542 adet elektrikli otomobil satıldı. En çok satılan otomobillerde ilk sırada Togg yer aldı.

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, en çok satılan elektrikli otomobilin Togg olduğu bilgisini paylaştı.

Özpeynirci, sosyal medya hesabından Türkiye'de ocak ayında en çok satılan elektrikli otomobillere ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, ocak ayında 3 bin 542 otomobil satıldı. Satılan otomobillerde ilk sırada Togg yer aldı. Togg'u ikinci sırada Tesla Model Y, üçüncü sırada ise BMW i5 takip etti.

"SATILANLARIN BÜYÜK KISMI 2023 MODEL STOKTAKİ ARAÇ"

Otomobil satışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özpenirci, "Ocak ayında toplam 3.542 adet elektrikli otomobil satılırken, payı %5,53'e geriledi. Geçen ay en çok satılan model açık ara farkla 2023'ün de lideri olan Togg T10X olurken ikinci Tesla Model Y, üçüncü ise BMW i5 oldu. Not: Satılan modellerin büyük kısmı 2023 model stoktaki araç" ifadelerine yer verdi.

Özpenirci'nin paylaştığı liste şöyle:

Togg T10X

Tesla Model Y

BMW i5

BYD Atto3

Mercedes EQB

MG MG4

HYUNDAI

Jeep Avenger

Volvo xc40

Citroen c4x

Renault Megane E-Tech

Opel Corsa

Mercedes EQE

Mercedes EQS

Volvo C40

Volvo C40

AUDI Q8 E-Trom

Skywell ET5

Opel Mokka

Citroen C4