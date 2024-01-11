Türkiye'de ikinci kez görüldü: Vücudu kendi kendine alkol üretiyor

Auto brewery olarak adlandırılan ve vücudu alkol üreten bir hastanın daha tedavisine Giresun'da başlandı. Sendrom hakkında bilgi veren Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fazıl Kulaklı, Türkiye'nin farklı illerinden 20-30 kişinin bu sendrom nedeniyle kendilerine ulaşmak istediklerini aktardı.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, vücudunda kendi kendine alkol üretme sendromu olan ikinci hastanın tedavisine başlandığı bildirildi.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fazıl Kulaklı, hastanede düzenlediği basın toplantısında, 2023 yılında ulaşılan hasta, tetkik ve işlem sayılarına ilişkin bilgi verdi.

AUTO BREWERY SENDROMU

"Sağlık turizmi" ile yurt içi ve dışından hastalar beklediklerini belirten Kulaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Auto brewery olarak adlandırılan, vücudun kendi kendine alkol üretme sendromu olan bir hastaya tedavi verdik. Bu hastamız basında 'içmeden sarhoş olma' gibi bir terimle geniş yer buldu. Bu hastamızın, alkol almamasına rağmen alkol düzeyi yüksek oluyordu. Şu anda Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye'de bu hastalığın tedavisinin merkezi haline geldi. Orta Doğu'nun da merkezi olma teklifi aldık, bunun için alana ihtiyacımız var ama sağlık turizminde Giresun'un adını duyuruyoruz ve duyurmaya devam edeceğiz."

Kulaklı, İzmir'den bir hastanın tedavi için Giresun'a geldiğini kaydederek, "İstanbul'dan gelecek olanlar var, bir önceki hastamız da İstanbul'dan gelmişti. Türkiye'nin farklı illerinden 20-30 kişi bizi aradı. Ama tabii ki bu hastaları yatırıp tedavi ettiğimiz zaman kapasitemiz yeterli olmadığı için, normal hizmet gereken hastalara hizmet veremeyeceğimiz için bu hastaları bir bir alıyoruz" diye konuştu.

HASTALIĞA NE SEBEP OLUYOR?

Auto brewery sendromu, vücut içerisinde normalde alkole dönüşmeyen karbonhidratların alkole dönüşmesi anlamaına geliyor. Bu durum genellikle gastrointestinal sistemde bir dengesizlik meydana geldiğinde oluşuyor. Kişide baş dönmesi, mide bulantısı ve çeşitli semptomlar yaratabiliyor. Bu sendrom kişiyi hem fiziksel hem de psikolojik olarak etkileyebiliyor.