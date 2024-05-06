Türkiye değil, evlerin çatısı uçtu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ekonomik kriz daha da derinleşti. Türkiye’de 2018-2024 döneminde Aile Bakanlığı’nca yapılan taramada içi dolu 126 bin 67 adet oturulamayacak derecede bakımsız ev tespit edildi.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye’de iktidar eliyle yaratılan ekonomik kriz, milyonlarca yurttaşı yoksulluğa mahkûm etti.

Giderek artan yoksulluğun üzerini sosyal yardımlar ile örtmeye çalışan iktidar, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışıyla kamu kaynaklarından yaptığı harcamaları ise hiç azaltmadı.

Çılgın projeler için harcanan para ve müteahhitlere yapılan garanti ödemeleri Hazine’yi altüst ederken yurttaş ekonomik krizin yükü ile baş başa bırakıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, “Barınma Yardımları” verileri de iktidar ile yurttaş arasındaki ekonomik makasın giderek açıldığını gözler önüne serdi.

YÜZ BİNLERCE HANE

Resmi açıklamalara göre 1,3 milyar TL, iddialara göre ise 4,8 milyar TL harcanan Beştepe Sarayı’nın olduğu Türkiye’de yüz binlerce yurttaş eski, bakımsız ve oturulamayacak evlerde yaşamını sürdürmek zorunda kaldı. Türkiye'yi ekonomik açıdan uçuşa geçireceği iddia edilen Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin uygulanmaya başladığı 2018 yılı itibarıyla ekonomik kriz daha da derinleşti. Türkiye’de barınma sorunu giderek tırmanırken 2018-2024 döneminde de her yıl binlerce hane, “Oturulamayacak derecede eski ve bakımsız” olarak işaretlendi.

Yalnızca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekiplerince gerçekleştirilen tarama ile 126 bin 67 hanenin oturulamayacak derecede eski ve bakımsız olduğu belirlendi.

VERİLER ORTADA

Niteliksiz konut sorunun kronik hale geldiğini ve yüz binlerce yurttaşın adeta betondan tabutta yaşadığını ortaya koyan, “Sağlıksız konut sayısı” verileri, yıllara göre şöyle sıralandı:

2018: 23 bin 105

2020: 23 bin 498

2021: 30 bin 363

2022: 26 bin 688

2023: 20 bin 846