Türkiye'deki yabancı öğrenci sayısı belli oldu

Son günlerde gündeme getirilen uluslararası yabancı öğrenciler sayısı hakkında açıklamalarda bulunan YÖK Başkanı Erdol Özvar, Türkiye'deki üniversitelerde 198 ülkeden 350 bine yakın uluslararası öğrencinin öğrenim gördüğünü belirtti. BirGün'ün YÖK kaynaklarından ulaştığı bilgiye göre ise Türkiye'de 338 bin öğrenci bulunuyor. Uludağ Üniversitesi Senatosu'nda konuşan Özvar, "Uluslararası öğrencilerinize sahip çıkın lütfen. Irkçı yaklaşımlara izin veremeyiz" dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Karabük Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı öğrencilerin HIV üzerinden hedef alınmasının ardından tartışmalara neden olan yabancı öğrenciler hakkında konuştu.

AA'nın aktardığı bilgiye göre, Özvar, Bursa Teknik Üniversitesince (BTÜ) Mimar Sinan Yerleşkesi'nde "2030'da Nasıl Bir BTÜ?" temasıyla düzenlenen Arama Konferansı'nın açılışında konuştu.

"STRATEJİK HEDEF"

YÖK'ün stratejik hedeflerinden birinin de yükseköğretimde uluslararasılaşma olduğunu, bu hedefin Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Planları içinde de yer aldığını ifade eden Özvar, Türkiye'deki üniversitelerde 198 ülkeden 350 bine yakın uluslararası öğrenci öğrenim gördüğünü belirtti.

Özvar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz, dünyada en fazla öğrenciye sahip ilk 10 ülke arasına girmiş ve yükseköğretimde küresel bir eğitim merkezi haline gelmeye başlamıştır. Türkiye'nin hedefi, ilk 5 ülke arasına girmektir. Yükseköğretim Kurulunun uluslararasılaşma stratejisinin temel hedefi, ilk 5 ülke arasına girmektir."

Fotoğraf: BirGün

Uluslararası öğrenci politikasına göçmen sorunu olarak bakılmasının yanlış olduğunu belirten Özvar, "Bu bakımdan uluslararası öğrenciler konusuna, bir düzensiz sığınmacı ya da göçmen sorunu olarak bakmak yanlış bir tutumdur. Ülkemizin bir uluslararası yükseköğretim merkezi olmasını engelleyecek her türlü söz ve davranıştan uzak durulması, fevkalade önemli bir konudur" dedi.

Fotoğraf: BirGün

"ÖĞRENCİLERİNİZE SAHİP ÇIKIN"

Öte yandan BirGün'e ulaşan kaynaklar, Özvar'ın Arama Konferansı'nın ardından Uludağ Üniversitesi'nin Senatosu'nda konuşurken "Uluslararası öğrencilerinize sahip çıkın lütfen. Irkçı yaklaşımlara izin veremeyiz" dediğini aktardı.

YABANCI SAYISI 338 BİN

BirGün, Özvar'ın açıkladığı yabancı öğrenci sayısını YÖK kaynaklarına sordu. YÖK kaynaklarının yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de 338 bin yabancı öğrenci öğrenim görüyor.