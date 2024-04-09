Türkiye'den Avrupa'ya riskli gaz kaçakçılığı

Haber Merkezi

Londra merkezli Çevre Soruşturma Ajansı (EIA) yayımladığı raporda Çin ve Türkiye'den büyük miktarda iklime zarar veren soğutucu gazın yasa dışı olarak Avrupa'ya kaçırıldığını bildirdi.

Raporda aynı zamanda bu gazların aşamalı olarak ortadan kaldırılmasına yönelik küresel bir anlaşmanın da bu yolla baltalandığı belirtildi.

Gazlar, çoğunlukla endüstride ve perakendede soğutma için kullanılan bir dizi kimyasal olan hidroflorokarbonlardan (HFC) oluşuyor ve diğer yasaklı soğutucular gibi ozon tabakasına zarar vermiyor ancak barındırdığı sera gazları karbondioksitten birkaç bin kat daha güçlü olabiliyor.

Raporda HFC kullanımının azaltılmasına yönelik taahhütlere rağmen, Türkiye, Rusya veya Ukrayna üzerinden giren yasadışı sevkiyatları takipte zorlandığı belirtildi. Kaçakçıların yakalanmamak için giderek daha karmaşık taktiklere başvurduğunu da aktarıldı.