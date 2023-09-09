Türkiye'den depremin vurduğu Fas'a yardım: 250 personel ve 1000 çadır hazırlandı

AFAD, Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğünde deprem nedeniyle bölgeye hareket etmek üzere 265 personel ve 1000 adet çadırın hazırlandığını açıkladı.

Türkiye, Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem sonrasında yardım göndermeye hazırlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK'lardan 265 personel harekete geçmek üzere hazırlandı.

AFAD'tan yapılan açıklamada, Kuzey Afrika ülkesi Fas'ın Marakeş şehri yakınlarında bugün Türkiye saati ile 01.17'de 6,9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiği hatırlatıldı.

1000 ADET ÇADIR BEKLETİLİYOR

Açıklamada, "Fas'tan uluslararası yardım çağrısı gelmesi durumunda bölgeye intikal etmek üzere; AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK'lardan toplam 265 personel harekete hazırdır. Ayrıca 1000 adet çadırın bölgeye ulaştırılması için Faslı yetkililerden çağrı beklemekteyiz. Depremden etkilenen Fas halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.