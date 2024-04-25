Türkiye'den Şili'ye 'soykırım' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, "Şili Temsilciler Meclisi tarafından dün kabul edilen ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar yok hükmündedir. Parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Şili Temsilciler Meclisi tarafından dün kabul edilen ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan kararın, yok hükmünde olduğunu bildiren bir açıklama yaptı.

Şili Temsilciler Meclisi, Ermeni soykırımının başlangıcı olarak kabul edilen ve 200 Ermeninin evlerinden alınarak zorla sürgün edildiği gün olan 24 Nisan 1915'i 'soykırım' olarak tanıdı. Dışişleri Bakanlığı'ndan ise yazılı açıklamayla tepki geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Şili Temsilciler Meclisi tarafından dün kabul edilen ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar yok hükmündedir." ifadesine yer verildi.

Bu kararın, soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından hükme bağlanabileceğini öngören 1948 Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine de aykırı olduğu kaydedildi.