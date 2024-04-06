Türkiye dünyadan uzaklaşıyor

Ekonomi Servisi

Türkiye'deki gıda enflasyonu ile küresel gıda enflasyonu arasındaki makas açılmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen verilere göre dünya çapında gıda fiyatları mart ayında yıllık yüzde 7,7 geriledi. Aynı dönemde Türkiye'de yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 70,5 olarak kaydedildi.

Dünya gıda fiyatları mart ayında art arda yedi aydır devam eden düşüşünü sona erdirerek yükseldi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi şubat ayındaki revize 117 seviyesinden mart ayında 118,3'e çıktı. Böylece endeks mart ayında aylık bazda yüzde 1,1 artarken bir önceki yılın ayno dönemine göre yüzde 7,7 düşüş gösterdi. Şubat gıda fiyatları endeksi üç yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmişti.

Mart ayındaki yükselişte bitkisel yağlar, süt ürünleri ve etin uluslararası fiyatlarındaki artış etkili oldu. FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi martta aylık yüzde 8, Süt Ürünleri Fiyat Endeksi yüzde 2,9, Et Fiyat Endeksi yüzde 1,7 yükseldi. FAO Tahıl Fiyat Endeksi yüzde 2,6 geriledi. Bu düşüşe, AB, Rusya ve ABD arasında devam eden güçlü ihracat rekabeti nedeniyle gerileyen küresel buğday ihracat fiyatları öncülük etti.

GIDA FİYATLARI 27 KAT ARTTI

Türkiye'de TÜİK'in mart ayı verilerine göre resmi gıda enflasyonu aylık yüzde 3,14, yıllık yüzde 70,41 oldu. Türk-İş, martta mutfak enflasyonunu aylık yüzde 3,29, yıllık yüzde 75,09 olarak açıkladı.

DİSK-AR ise resmi verilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, en yoksul yüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonunun yüzde 110,6 olduğunu kaydetti. 2005 ve 2024 gıda enflasyonu verilerini karşılaştıran DİSK-AR'ın raporunda "2005 Mart’ta 113 olan gıda fiyatları endeksi ise 2024 Mart’ta 3.150’ye yükseldi. Böylece TÜFE 2005’ten bu yanda 18,6 kat; gıda fiyatları ise 2005’ten bu yana 27,9 kat arttı" tespitine yer verildi.