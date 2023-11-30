Türkiye ekonomisi yüzde 5.9 'büyüdü': Emekçilerin gelirden aldığı pay azaldı, sermayenin arttı!

TÜİK verilerine göre, Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5.9 büyüdü. Emekçilerin büyümeden aldığı pay, üçüncü çeyrekte yüzde 32.2'ye geriledi. Sermayenin kâr payı ise yüzde 47'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın 3. çeyreğine ilişkin Türkiye ekonomisi büyüme rakamlarını açıkladı.

Verilere göre, Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5.9 büyüdü.

2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat yüzde 8.1, sanayi yüzde 5.7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 5.1, hizmetler yüzde 4.3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3.6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2.7, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2.2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 1.7 ve tarım sektörü yüzde 0.3 artarken mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 2.5 azaldı. Ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar ise yüzde 16.5 arttı.

HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARINDA ARTIŞ

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2023 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 11.2 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5.3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 14.7 arttı.

SERMAYENİN PAYI ARTTI, EMEĞİN AZALDI

Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla içinde emek gücünün aldığı pay azalırken sermayenin kâr payı arttı.

TÜİK, verilerinde emeğin GSYH içindeki payı işgücü ödemeleri adı altında belirtiliyor.

Buna göre, üçüncü çeyrekte emeğin büyümeden aldığı pay, ikinci çeyreğe göre azaldı.

Emekçilerin 2023'ün ikinci çeyreğinde aldığı pay yüzde 34.3 iken bu oran, üçüncü çeyrekte 32.2'ye geriledi.

Emekçilerin geliri azalırken sermayenin kâr payı ise artış gösterdi.

2023'ün ikinci çeyreğinde sermayenin kâr payı yüzde 43.8 iken üçüncü çeyrekte 47'ye yükseldi.