Türkiye Ermenistan maçı hangi kanalda, saat kaçta?
2024 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Türkiye Ermenistan ile karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşıyor. Birçok insan Türkiye Ermenistan müsabakasının hangi kanalda, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki Türkiye Ermenistan maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak, ne zaman?
2024 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Türkiye ile Ermenistan karşı karşıya geliyor. Maç pek çok sporsever için ilgiyle bekleniyor. Peki Türkiye Ermenistan maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Tüm detaylar haberimizde:
Türkiye Ermenistan maçı hangi kanalda?
Türkiye Ermenistan maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Türkiye Ermenistan maçı ne zaman?
Türkiye Ermenistan maçı Euro 2024 Elemelerinde ilan edilen fikstür tarihi 8 Eylül Cuma 2023 saat 21.45 şeklinde. Maç Eskişehir'de Yeni Stadyumu'nda oynanacak.
Türkiye Ermenistan canlı izle
Türkiye Ermenistan maçını TRT 1'in internet adresi üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Türkiye Ermenistan Maçını Canlı İzlemek için Tıklayınız
Türkiye Ermenistan maçını yönetecek hakemler, maç günü beklenen hava durumu ve takımların hangi ilk on birler ile sahaya çıkacaklarını günün ilerleyen saatlerinde ilan edildikçe gazetemizin internet sayfasında yer alacaktır.
EURO 2024 MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2023
- 08.09.2023 21.45 Türkiye-Ermenistan
- 12.10.2023 21.45 Hırvatistan-Türkiye
- 15.10.2023 21.45 Türkiye-Letonya
- 21.11.2023 22.45 Galler-Türkiye