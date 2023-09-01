Türkiye Ermenistan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

2024 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Türkiye Ermenistan ile karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşıyor. Birçok insan Türkiye Ermenistan müsabakasının hangi kanalda, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki Türkiye Ermenistan maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak, ne zaman?

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