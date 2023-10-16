Türkiye EURO 2024'e katılmayı garantileyen 7. takım oldu, Vincenzo Montella tarihe geçti

Türkiye, 7. maçlar sonunda EURO 2024'e katılma hakkını elde eden 7. takım oldu. Milli takım, Vincenzo Montella ile ilk kez yabancı bir teknik direktör yönetiminde Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

A Milli Futbol Takımı; Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile birlikte yer aldığı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda bitime 1 maç kala EURO 2024 biletini alan ilk takım oldu.

Alman teknik direktör Stefan Kuntz ile D Grubu mücadelesine başlayan Türkiye, Kuntz ile çıktığı 5 maçta 10 puan topladı. Bu maçlarda 8 gol atan ay-yıldızlı ekip kalesinde ise 6 gol gördü.

Kuntz'un yerine göreve getirilen Vincenzo Montella ile iki maçta 6 puan toplayan Türkiye, 5 gol atıp kalesine gole kapattı ve puanını 16'ya yükselterek EURO 2024 biletini aldı.

EURO 2024'E KATILAN 7. TAKIM

Türkiye, 7. maçlar sonunda EURO 2024'e katılma hakkını elde eden 7. takım oldu.

Ev sahibi Almanya'nın ardından eleme gruplarından şu ana kadar Belçika, Fransa, Portekiz, İskoçya, İspanya ve Türkiye EURO 2024 biletini elde etti.

MONTELLA İLE 2'DE 2

Milli takımda, Kuntz'un yerine göreve İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella getirildi.

Montella yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda Hırvatistan'ı Barış Alper Yılmaz'ın golüyle mağlup eden Türkiye, puanını 13'e yükseltti ve grupta yeniden liderliğe yükseldi.

A Milli Takım, İtalyan teknik adam yönetiminde oynadığı ikinci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup ederek, D Grubu'nda EURO 2024'e katılma hakkını elde eden ilk takım oldu.

Milli Takım, Galler ile 21 Kasım'da deplasmanda oynayacağı maç ile grup maçlarını tamamlayacak.

TARİHE GEÇTİ

49 yaşındaki Vincenzo Montella, henüz 2 maça çıkmasına rağmen Türk futbol tarihine geçti.

Türkiye, ilk kez yabancı bir teknik direktör yönetiminde Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Montella ayrıca Türkiye'yi büyük bir organizasyona götüren 5. farklı teknik direktör oldu.

ÜST ÜSTE 3. TURNUVA

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 3'ü üst üste olmak üzere 6. kez yer alacak.

Milliler, Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonunda ilk kez 1996'da boy gösterdi. Ay-yıldızlılar, İngiltere'de düzenlenen EURO 1996'ya gol atamadan ve puan alamadan grup aşamasında veda etti.

Türkiye, EURO 2000'de ise çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği turnuvada 4 puanla gruptan çıkan milliler, çeyrek finalde ise Portekiz'e elendi.

Milliler, şampiyona tarihindeki en büyük başarısına ise 2008'de imza attı. İsviçre ve Avusturya'da organize edilen EURO 2008'de yarı final oynayan milli takım, büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Almanya'ya mağlup olarak elenmesine rağmen unutulmaz bir performans sergiledi.

A Milli Takım, EURO 2016 ve EURO 2020'ye ise grup aşamasında veda ederek beklentilerin uzağında kaldı.