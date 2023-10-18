Türkiye, Filistin için 3 günlük milli yas ilan edecek

Türkiye, dün Gazze'de yaşanan hastane katliamının ardından Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük milli yas ilan edecek.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İsrail’in Gazze’deki hastaneye yönelik saldırısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük ulusal yas ilan edileceğini duyurdu.

Zengin, “Bu konuyu hangi seviyede algıladığımızın görülmesi açısından önemlidir. Üç günlük milli yasın bu konunun idraki açısından Türkiye’nin bir örneklik teşkil edeceğini inanıyorum” dedi.



