Türkiye, Filistin için 3 günlük milli yas ilan edecek
Türkiye, dün Gazze'de yaşanan hastane katliamının ardından Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük milli yas ilan edecek.
Kaynak: Haber Merkezi
AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İsrail’in Gazze’deki hastaneye yönelik saldırısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük ulusal yas ilan edileceğini duyurdu.
Zengin, “Bu konuyu hangi seviyede algıladığımızın görülmesi açısından önemlidir. Üç günlük milli yasın bu konunun idraki açısından Türkiye’nin bir örneklik teşkil edeceğini inanıyorum” dedi.
Sıradaki Haber