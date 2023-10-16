Türkiye Galler maçı hangi kanalda, saat kaçta?

2024 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Türkiye Galler ile karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşıyor. Birçok insan Türkiye Galler müsabakasının hangi kanalda, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki Türkiye Galler maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak, ne zaman?

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2024 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Türkiye ile Galler karşı karşıya geliyor. Maç pek çok sporsever için ilgiyle bekleniyor. Peki Türkiye Galler maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Tüm detaylar haberimizde: Türkiye Galler maçı hangi kanalda? Türkiye Galler maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Türkiye Galler maçı ne zaman? Türkiye Galler maçı Euro 2024 Elemelerinde ilan edilen fikstür tarihi 21 Kasım Salı 2023 saat 21.45 şeklinde. Maç Galler'de oynanacak. Türkiye Galler canlı izle Türkiye Galler maçını TRT 1'in internet adresi üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Türkiye Galler Maçını Canlı İzlemek için Tıklayınız Türkiye Galler maçını yönetecek hakemler, maç günü beklenen hava durumu ve takımların hangi ilk on birler ile sahaya çıkacaklarını günün ilerleyen saatlerinde ilan edildikçe gazetemizin internet sayfasında yer alacaktır. EURO 2024 MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2023 21.11.2023 22.45 Galler-Türkiye EURO 2024 D Grubu Türkiye Puan Durumu Takımlar O G B M A Y P Türkiye 7 5 1 1 13 6 16 Galler 6 3 1 2 8 8 10 Hırvatistan 6 3 1 2 10 4 10 Ermenistan 6 2 1 3 8 9 7 Letonya 7 1 0 6 5 17 3