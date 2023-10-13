Türkiye, Gazze'ye insanî yardım gönderdi

Türkiye, Gazze'ye insanî yardım gönderdi. Askerî uçakla gönderilen malzemeler Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırılacak.

Türkiye, İsrail'in ağır bombardımanı altında bulunan Gazze'ye insanî yardım gönderdi. Askerî uçakla gönderilen yardımlar Mısır'a ulaştı. İnsanî yardım malzemeleri Mısır'dan Gazze'ye götürülecek.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ağır abluka altındaki Gazze Şeridi'ne insanî yardımların ulaştırılması için Mısır ile çalışma yürüttüklerini açıklamıştı.

Filistin Başbakanı, Birleşmiş Milletlerden (BM) saldırıların durdurulması için acilen harekete geçmesini, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile uluslararası kuruluşlardan da Gazze Şeridi'ne yeniden elektrik ve su temininin sağlanmasını talep etmişti.

Abluka altında tutulan Gazze Şeridi'ndeki Refah Sınır Kapısı, Mısır'a açılacak.