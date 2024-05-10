Türkiye Gençlik Forumu 11 Mayıs'ta Ankara’da toplanıyor: "Her türlü baskıya 'Artık yeter' diyoruz"

Türkiye Gençlik Forumu, 11 Mayıs’ta Ankara’da gerçekleştirilecek. Forum, eğitimdeki sorunlardan gençliğin demokratik mücadele hareketini yaratmaya dair birçok konuyu tartışmaya açacak.

Türkiye Gençlik Forumu, Sol Genç’in çağrısıyla 11 Mayıs’ta Ankara’da düzenlenecek. MMO Eğitim Merkezi’nde yapılacak olan Forum, eğitimdeki sorunlardan gençliğin demokratik mücadele hareketini yaratmaya dair birçok konuyu tartışmaya açacak.

Sol Genç’ten yapılan çağrıda şöyle denildi:

“Türkiye Gençlik Forumu'nun temel niteliği, gençlerin kendi söz ve eylemiyle bir araya gelerek gençlik mücadelesinin çağrıcısı olmasıdır. Bu mücadelenin ilk adımı olarak her yerde forumlarla buluşan, birlikte mücadele programını oluşturmak ve gençliğin taleplerini Meclis'ler aracılığıyla dile getirmek için adım atıyoruz. Ülkenin birçok noktasında başlayan bu tartışma birikimlerini 11 Mayıs'ta Türkiye Gençlik Forumu'nda buluşturacağız. Bağımsız, özgür, laik ve eşit bir Türkiye isteyen tüm ilerici, demokrat, yurtsever ve devrimci gençler olarak hayatlarımız üzerindeki her türlü baskıya 'artık yeter' diyoruz.

Bize sunulan siyaset ise beş yılda bir oy vermekten ibaret bir oyun. İktidardan muhalefete, hepsi neredeyse tek adam etrafında dönüp durduğu bu elitler siyasetinden bir umut çıkmıyor. Pop-medya sahnelerinde yıldızlaştırılmış kişilerin etrafında toplanmaya çağıran, bir kişinin hepimizi kurtaracağı vaadine dayanan bu seyirlik siyaset sonunda hiçbir değişim yaratmıyor. Türkiye Gençlik Forumu fikri ise bu siyaset anlayışına karşı bir reddiyedir. Aşağıdan, doğrudan gençliğin söz ve eylemine dayanan kolektif bir devrimci siyaseti yaratmak için bir gerekliliktir. Kişilerin büyüsünün değil, birleşmiş kitlelerin gerçek değişimlerin kapısını açacağını biliyoruz. Bu yüzden kendi hayatlarımızın öznesi olmak için adım atıyoruz ve gençlerin üniversitede, hayatta ve siyasette kendi güzergâhını belirleyeceği, aşağıdan birleşik bir mücadeleyi örgütlemeye çağırıyoruz.”