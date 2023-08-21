Türkiye genelinde eş zamanlı gıda denetimi gerçekleştirilecek

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından tüketicilerin gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla 81 ilde toplu yemek hizmeti veren işletmelerde eş zamanlı gıda denetiminin yapılmasına ilişkin denetim yapılması talimatı verildi. Denetimlerde gerekli görülen yerlerden numune alınıp, uygun olmayan işletme ve ürünlere idari yaptırım uygulanacak.

Türkiye'de 81 ilde eş zamanlı olarak lokanta, restoran, kafeterya, otel gibi toplu tüketim yapılan yerlerde denetimler artırılarak, gerekli görülen yerlerden numune alınıp, uygun olmayan işletme ve ürünlere idari yaptırım uygulanacak.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne, gıda denetimlerinin yoğunlaştırılmasına ilişkin talimat yazısı gönderildi.

Kamu sağlığının korunması, tüketicilerin gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla toplu yemek hizmeti veren işletmelerin kayıt altına alınmasının önemine işaret edilen talimatta şunlar kaydedildi:

“Toplu gıda tüketiminin olduğu yerlerde gıda kaynaklı salgınları engellemek ve hızlı tedbirler alabilmek için 21 Ağustos - 8 Eylül 2023 tarihleri arasında lokanta, restoran, kafe, otel gibi toplu tüketim yerlerinin kayıt altına alınıp alınmadığı, izlenebilirlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı, asgari teknik, hijyenik ve muhafaza şartlarına uyulup uyulmadığına yönelik denetimlere ağırlık verilmesi, gerekli görülmesi halinde numune alınması ve uygun olmayan işletme ve ürünlerine idari yaptırım uygulanması gerekmektedir.”

BAKAN YUMAKLI, GIDA DENETİM VERİLERİNİ PAYLAŞTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gıda kontrol görevlilerince 2022 yılında toplam 1 milyon 329 bin 824 gıda denetimi gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Yumaklı, şu bilgilere yer verdi:

“Bu resmi kontroller çerçevesinde 18 bin 413 adet idari para cezası uygulanmış, savcılığa 243 adet suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca yılbaşından bugüne kadar 2023 yılı içerisinde toplam 745 bin 170 yurt içi gıda resmi kontrolü gerçekleştirilmiş, gıda işletmelerine 8 bin 769 adet idari para cezası uygulanmış, cumhuriyet savcılığına 122 adet suç duyurusunda bulunulmuştur.”