Türkiye gişesi verileri: 'Oppenheimer', ikinci hafta sonunda 'Barbie'yi geçti

Cristopher Nolan'ın son filmi Oppenheimer, ikinci hafta sonunda 215 bin 850 seyirci tarafından izlenerek Barbie'yi geçti.

Beyaz perdede Barbie ve Oppenheimer fırtınası devam ediyor.

21 Temmuz'da gösterime giren, açılış hafta sonunda yaklaşık 360 bin seyirciyle ikinci sırada yer alan Oppenheimer, Barbie'ye kıyasla ikinci hafta sonuna daha fazla seyirciyi sinema salonlarına taşıdı.

Box Office'in Türkiye gişesi verilerine göre, ikinci hafta sonunda 215 bin 850 seyirci tarafından izlenen Oppenheimer, 10 günde toplamda 687 bin 59 seyirciye erişti.

Yüzde 61'i bulan ikinci hafta sonu düşüş oranıyla Barbie, 155 bin 300 seyirci tarafından izlendi ve ikinci hafta sonunu listenin ikinci sırasında kapattı. Film, toplamda ise 10 günde 856 bin 828 seyirciye ulaştı.

Haftanın yeni filmlerinden Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş, 28 bin 149 seyirciyle açılışını üçüncü basamakta gerçekleştirirken, Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm (Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One) 23 bin 740 seyirciyle gösterimdeki üçüncü hafta sonunu dördüncü sırada kapattı. Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi ise 11 bin 813 seyirciyle listenin beşinci sırasında yer alan yapım oldu.

OPPENHEİMER HAKKINDA

Christopher Nolan imzalı bilim kurgu filmi "Oppenheimer", atom bombasının icadı ve geliştirilme sürecini beyaz perdeye taşıyor.

Cillian Murphy, Emily Blunt ve Matt Damon'un başrollerini paylaştığı filmin konusu özetle şöyle:

"New Mexico'daki Los Alamos Ulusal Laboratuvarında, Fizikçi Julius Robert Oppenheimer ve ekibi uzun çalışmaların ardından bir nükleer silah geliştirirler. Ancak ölümcül icadının Hiroşima ve Nagazaki'de kullanılacak olması, Oppenheimer'ın kendisini projeden uzaklaştırmasına neden olur ve ABD tarafından hedef haline gelir."

BARBİE FİLMİ

Margot Robbie, Ryan Gosling ve Emma Mackey'li usta oyuncu kadrosuyla vizyona giren "Barbie", Barbieland'de yaşayan farklı Barbie ve Ken'lerin dünyasından gerçek dünyaya uzanıyor.

Greta Gerwig'in yönetmenliğini yaptığı film, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan ve "mükemmel kadın" imajına uzak olduğunu düşünen bir kadının uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla yolculuğa çıkışını anlatıyor.