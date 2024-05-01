Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olma kararı aldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Türkiye olarak Güney Afrika’nın İsrail’e karşı Uluslararası Adalet Divanı’nda açtığı (soykırım konulu) davaya müdahil olmaya karar verdik” dedi.

Türkiye, Güney Afrika’nın İsrail’e karşı Uluslararası Adalet Divanı’nda açtığı soykırım davasına müdahil olma kararı aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Türkiye olarak Güney Afrika’nın İsrail’e karşı Uluslararası Adalet Divanı’nda açtığı (soykırım konulu) davaya müdahil olmaya karar verdik” dedi.

Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile Ankara'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan, "İsrail'e zorlayıcı tedbirler şarttır. Ya hukuktan yana olacağız ya zulümden yana" diye konuştu.

DAVA, 29 ARALIK'TA AÇILMIŞTI

Türkiye, Güney Afrika’nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında 29 Aralık 2023'te açtığı davanın hemen ardından, 3 Ocak 2024'te yaptığı açıklamayla bu başvuruyu memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.

Güney Afrika, Soykırım Sözleşmesi hükümlerinin ihlali gerekçesiyle çeşitli aşamalarda ihtiyati tedbir talep etti. Bu başvurular üzerine Divan, 26 Ocak ve 28 Mart'ta bir dizi ihtiyati tedbir kararı aldı.

Türkiye, her aşamada yaptığı açıklamalarla Divan tarafından hükmedilen ihtiyati tedbir kararlarının, İsrail tarafından derhal ve tam olarak uygulanmasını beklediğini vurguladı.

Gelinen aşamada Türkiye, Güney Afrika’nın İsrail’e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya müdahil olmaya karar verdi.

Diplomatik kaynaklara göre, bu adımla Uluslararası Adalet Divanı'ndaki sürece katkı sağlanması hedefleniyor.

Daha önce Nikaragua ve Kolombiya söz konusu davaya ilişkin müdahillik başvurusunda bulunurken, Divan, bu başvurulara izin verip vermeyeceğini henüz açıklamamıştı.