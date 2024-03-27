Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Türkiye, hazırlık maçında Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Avusturya'ya deplasmanda 6-1 mağlup oldu.

Spor
  • 27.03.2024 00:44
  • Giriş: 27.03.2024 00:44
  • Güncelleme: 27.03.2024 00:47
Türkiye, hazırlık maçında Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu
AA

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Avusturya'ya deplasmanda 6-1 mağlup oldu. 

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takımı özel maçta Avusturya'ya konuk oldu. Ernst Happel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 6-1 kazandı.

Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Schlager ile 44, 49 ve 59. (P) dakikalarda Gregoristsch, 78. (P) dakikada Baumgartner ve 90+5'te Entrup attı. Milli Takımımızın tek golünü 25. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu penaltıdan kaydetti.

Türkiye’nin Avrupa Şampiyonası’ndaki son rakibi Gürcistan oldu
BirGün'e Abone Ol