Türkiye, hazırlık maçında Japonya'ya 4-2 yenildi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Belçika'da oynanan hazırlık maçında Japonya'ya 4-2 mağlup oldu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Japonya'ya kaybetti. Belçika'nın Genk kentindeki Cegeka Arena'da oynanan hazırlık maçını Japonya 4-2 kazandı.

Maça hızlı başlayan Japonya, henüz 36. dakikada 3-0'lık üstünlüğü yakaladı. Devre biterken farkı 2'ye indiren Türkiye, 61. dakikada ise 1'e indirdi. Skoru belirleyen gol ise 78. dakikada penaltıdan geldi.

Japonya'nın gollerini Nakamura (2), Atsuki Ito ve Junya Ito atarken Türkiye'nin gollerini Ozan Kabak ve Bertuğ Yıldırım kaydetti.

Maç boyunca iki takım da 6 oyuncu değişikliği yaptı.

Japonya, cumartesi günü de Almanya'yı 4-1 mağlup etmiş, karşılaşmanın ardından Almanya teknik direktörü Hansi Flick'in görevine son verilmişti.