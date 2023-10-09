Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

2024 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Türkiye Hırvatistan ile karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşıyor. Birçok insan Türkiye Hırvatistan müsabakasının hangi kanalda, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak, ne zaman?

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