Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta?
2024 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Türkiye Hırvatistan ile karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşıyor. Birçok insan Türkiye Hırvatistan müsabakasının hangi kanalda, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak, ne zaman?
2024 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Türkiye ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Maç pek çok sporsever için ilgiyle bekleniyor. Peki Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Tüm detaylar haberimizde:
Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda?
Türkiye Hırvatistan maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman?
Türkiye Hırvatistan maçı Euro 2024 Elemelerinde ilan edilen fikstür tarihi 12 Ekim Perşembe 2023 saat 21.45 şeklinde. Maç Hırvatistan'da oynanacak.
Türkiye Hırvatistan canlı izle
Türkiye Hırvatistan maçını TRT 1'in internet adresi üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Türkiye Hırvatistan Maçını Canlı İzlemek için Tıklayınız
Türkiye Hırvatistan maçını yönetecek hakemler, maç günü beklenen hava durumu ve takımların hangi ilk on birler ile sahaya çıkacaklarını günün ilerleyen saatlerinde ilan edildikçe gazetemizin internet sayfasında yer alacaktır.
EURO 2024 MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2023
- 12.10.2023 21.45 Hırvatistan-Türkiye
- 15.10.2023 21.45 Türkiye-Letonya
- 21.11.2023 22.45 Galler-Türkiye