Türkiye iflas etti, o hâlâ ‘ben’ diyor

Memleketi her alanda uçuruma sürükleyen Erdoğan, krizlerin sorumlusu değilmiş gibi meydanlarda konuşmayı sürdürüyor. Ahlat’ta konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı sorunun farkında olduğunu söyledi.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı seçimin ardından tüm vaatlerini unutup halka kan kusturan politikaların uygulayıcısı Erdoğan şimdi de “durumun farkındayım” masajı vermeye çalışıyor.

Her gün akranlarda boy gösterip gündem belirlemeye çalışan Erdoğan’ın dünkü uğrağı Bitlis oldu. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis’te bir tekstil fabrikasının önünde düzenlenen toplu açılış törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhur İttifakı üyelerinden HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yle birlikte katıldı.

Açılışa dair kısa bir konuşma yapan Erdoğan’ın gündeminde ekonomik gelişmeler, yerel seçimler ve muhalefet vardı.

GÜNDEM EKONOMİ VE SEÇİM

Erdoğan son birkaç haftadır Türkiye “çok iyi” söyleminden belli düzeyde vaz geçti. Milyonarca insan büyük zorluk içindeyken bu tür bir söylemin çok inandırıcı olmadığının farkına varmış olmalı kriz “sorunları görüyoruz” mesajı vermeye başladı. Bunu da yerel seçim gündemine paralel şekilde yapıyor.

Bitlis’te yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı ve genel seçime değinen Erdoğan “14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle Türkiye istikrar sürsün diyerek bu konudaki tavrını açık ve net bir şekilde ortaya koydu” diyerek sandığın meşruiyetini iki gün üst üste vurgulamış oldu. Oysa seçimlerden hemen önce “iz bunlara Türkiye’yi sandıkla teslim edemeyiz” diye açıklamalara seçmeni tehdit etmekten uzak durmamıştı.

Erdoğan seçmenin önüne yine bir sandık koyarak iyice tartışılan sistemi bir ke daha aklama çabasında. Erdoğan, “Önümüzde 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimi var. Bitlis’in yerel seçimlerde tıpkı 2019’daki gibi geleceğine ve iradesine sahip çıkacağına yürekten inanıyorum” diyerek hem ziyaret ettiği kenti hem de bütün ülkeyi AKP’ye davet etti.

AĞIZ DEĞİŞTİRDİ

Erdoğan seçim galibiyetini ve muhalefetin içinde bulunduğu durumu da diline doladı. Erdoğan “muhalefetin son 3 ayına bakıldığında perişanlığı göreceksiniz” diye başladığı cümlesini “Bunların ne ülkeyi yönetecek kapasitelerinin ne de böyle bir niyetlerinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Bunların kendi koltuklarını korumak, siyasi ikballerini kurtarmak dışında hiçbir gündemleri yoktur. Sorun varsa çözecek olan Cumhur İttifakı olarak biziz” diyerek tam da gelmek istediği konuya ulaşmış oldu.

Daha düne kadar dünyanın parlayan yıldızı diyen Erdoğan ağız değiştirdi. Emeklinin, çiftinin, dar gelirlinin sorunlarından bahseder oldu. Sanki bu güne kadar ülkeyi yöneten o değilmiş gibi tutum takındı. Erdoğan, Bitlis’te yaptığı konuşmada “Dertlerinize derman üretecek olan yine biziz. Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek olan yine biziz. Ülkemizi aydınlık yarınlara ulaştıracak olan da yine biziz” diyerek yine hayal satmaya devam etti.

ŞANSI RESMİ MUHALEFET

Erdoğan, ülkenin asıl gündemine şöyle bir değinip yine projeksiyonu muhalefetin üzerine tutmaya çalışıyor. Hayat pahalılığı ve faiz ilişkisine dair söylediği sözler akıllara gelir diye ödü kopuyor. Seçimde ve seçim anında ve sonrasında Erdoğan’ın en büyük şansı muhalefet oldu. Meclis dışına çıkma potansiyeli taşıyan muhalefet dinamikleri bugün için Erdoğan’ı tehdit etmekten uzak görünse de iktidar önlem almaktan geri durmuyor. Meclis’i alabildiğine muhalefete açarken tüm sokağı kapatıyor.

Bitlis yerel seçim öncesi iktidarın ve Erdoğan’ın ilk tuluatı oldu.