Türkiye ile Yunanistan arasında siyasi diyalog toplantısı

Türkiye ile Yunanistan araasında Dışişleri Bakan Yardımcılarının katılımı ile Ankara’da siyasi diyalog toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye ile Yunanistan araasında Dışişleri Bakan Yardımcılarının katılımı ile Ankara’da siyasi diyalog toplantısı gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan toplantı ile ilgili yapılan açıklamada, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Türkiye'ye yapması öngörülen ziyaretin hazırlıklarının ele alındığı ve ikili ilişkilerin tüm veçhelerini içerecek şekilde mevcut diyalog kanallarında şimdiye kadar kaydedilen gelişmelerin değerlendirildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bakan Yardımcımız Büyükelçi Burak Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexandra Papadopoulou, 11 Mart 2024 tarihinde Ankara’da siyasi diyalog toplantısını gerçekleştirmiştir. Görüşmelerde ikili ilişkilerin çeşitli veçhelerinin yanısıra bölgesel ve uluslararası konular da ele alınmıştır. Her iki taraf da iki ülke liderleri tarafından geçtiğimiz aralık ayında Atina’da imzalanan Atina Bildirgesi doğrultusunda mevcut olumlu atmosferi ikili ve uluslararası işbirliği alanlarında geliştirmek konusunda ortak taahhütlerini yinelemişlerdir. Başbakan Miçotakis’in ülkemize yapması öngörülen ziyaretin hazırlıklarını ele almışlar ve ikili ilişkilerin tüm veçhelerini içerecek şekilde mevcut diyalog kanallarında şimdiye kadar kaydedilen gelişmeleri değerlendirmişlerdir."