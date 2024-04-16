Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu yeni rekorlara koşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, 28 Nisan Pazar günü Tarihi Yarımada parkurunda koşulacak.

“En Hızlı Yarı” sloganıyla start alacak maratona rekor başvuru oldu. Geçen yıl 12 bin kişi kayıt yaptırırken, sayı bu yıl 16 bini buldu.

Bu sene, 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türkiye İş Bankası’nın isim sponsorluğunda koşulacak olan İstanbul Yarı Maratonu’nun tanıtım toplantısı İBB Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti’nde yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle’nin konuşmacı olarak katıldığı toplantıyı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk ve Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Salih Kara ile çok sayıda kişi de davetli olarak izledi.

ONUR: YARI MARATON ARTIK “YENİ MARATON”

Toplantının açılışını yapan Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, yarı maratonların popülerliğinin son yıllarda hızla artığını belirterek, “Yarı maratona, dünyada artık ‘yeni maraton’ deniyor! 42K’ya göre bitirme şansının yüksekliği ve dinamik yapısı, her geçen gün ilgiyi artırıyor. Türkiye’de yarı maratonun büyüme hızı büyük maratonun 4 katı. Son 5 yılda yarı maratonu koşup bitirenlerin sayısı da yüzde 100’ün üstünde artış kaydetti. 2021 yılında Türkiye’nin ilk uluslararası atletizm rekoruna sahne olan maratonumuz, bir ilke daha imza atacak. Türkiye’de ilk defa 16 yaş ve üstü çocuklar yarı maraton koşacak” dedi.

Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu’nun tarihi atmosferinin yanı sıra, rakımıyla da elit atletlere en iyi derecelerini yapma olanağı sunduğunu vurgulayan Onur, “Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu’na bu yıl kişisel en iyi dereceleri 1:01:00’ın altında olan 21 erkek ve kişisel dereceleri 1:08:00’ın altında olan 9 kadın atlet katılacak. Geçen yılki Türkiye İş Bankası 45. İstanbul Maratonu’nu kazanan Kenyalı Panuel Mkungo (Panuel Mıkungo), İstanbul Yarı Maratonu’nu da alarak, erkeklerde bunu başaran ilk atlet olmayı istiyor” ifadelerini kullandı.

Onur, 28 Nisan’da koşulacak Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu’na tüm İstanbulluları beklediklerini de kaydederek, “Tahminlere göre güzel bir hava olacak. Bizi yine keyifli ve heyecanlı bir maraton bekliyor” dedi.

ÇAĞLAR: HEDEFİMİZ 2036 OLİMPİYAT OYUNLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İstanbul için büyük bir tesisleşme hedefi açıklayarak, “2019 yılına kadar İstanbul’da 51 olan tesis sayımızı beş yılda 74’e çıkardık. Önümüzdeki beş yıl içerisinde de bu sayıyı ikiye katlamayı hedefliyoruz. Geleceğin dünya ve olimpiyat şampiyonlarının bizim tesislerimizde, bizim eğitmenlerimiz tarafından yetiştirildiğini bilmek bizler için bir gurur kaynağı. Tabii yalnızca kendi spor tesislerimiz için çalışmıyoruz, okullara da yeni tesisler kazandırıyoruz. Sadece bu dönemimiz içerisinde 220 okulumuza yeni tesisler yaptık” dedi.

2027 Avrupa Oyunları’nı İstanbul’un aldığını söyleyen Çağlar, “Adeta ‘yarı olimpiyat’ diye ifade edilen Avrupa Oyunları’nı 2027’de İstanbul’da düzenleyeceğiz. Böylece kentimiz farklı spor branşlarını tek çatıda toplayan devasa bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Tüm bu çalışmalar bize Olimpik ve Paralimpik Yaz Oyunları’nı İstanbul’a getirme yolunda büyük tecrübe kazandıracak. Şu anda önümüzdeki en önemli hedeflerden bir tanesi 2036 Olimpiyat Oyunları’nı İstanbul’a kazandırmaktır. Dünyanın en iyi 11 yarı maratonundan biri olan İstanbul Yarı Maratonumuza yeni rekorlarla kendinden bahsetmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, yarı maraton göğüs numaraları ve tişörtleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

TÜRKİYE İŞ BANKASI 19. İSTANBUL YARI MARATONU YARIŞ PROGRAMI

04:30: Tüm Parkurun Araç Trafiğine Kesilmesi

08:00: 10K Yarış Başlangıcı

08:30: 10K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı

09:15: Elit Atlet ve 21K Yarış Başlangıcı