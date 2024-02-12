Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan oldu

Türkiye İşçi Partisi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Gökhan Zan'ı duyurdu. Zan, CHP yönetimine çağrı yaparak, "Deprem suçlarına adı karışmış birini yeniden aday göstermeniz kabul edilemez" dedi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a da çağrı yapan Zan, "Adaylıktan çekilin" ifadelerini kullandı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Gökhan Zan'ı açıkladı.

TİP'in İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya, TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, TİP'in eski Milletvekili Barış Atay ve Gökhan Zan katıldı.

İlk olarak söz alan Sera Kadıgil, "Hatay halkının kendi içinde oluşturduğu ittifak, bize bir isim söyledi. 'Biz bu iki seçenek arasına sıkışmak istemiyoruz, bize bir seçenek sun Türkiye İşçi Partisi' diye bir görev yükledi. Türkiye İşçi Partisi çatısında Hatay halkının ortak adayı olarak Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Gökhan Zan'ı davet ediyorum" dedi.

GÖKHAN ZAN'DAN CHP VE LÜTFÜ SAVAŞ'A ÇAĞRI

Gökhan Zan, açıklamasında CHP yönetimine ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a seslendi.

CHP yönetimine seslenen Zan, "Deprem suçlarına adı karışmış birini yeniden aday göstermeniz kabul edilemez. Yaptırdığınız hiçbir anket enkazda yaşamını yitiren 50 binden fazla canımızın olduğu gerçeğinden daha doğru sonuç vermez. Yapmayın" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a da çağrı yapan Zan, "Adaylıktan çekilin" ifadelerini kullandı.

Zan, şunları söyledi: "Eğer bu yanlıştan dönülürse halkımızı yalnız bırakmamak, yaralarımızı birlikte sarmak için tüm fedakarlıkları yapmaya hazırım, hazırız..."

GÖKHAN ZAN ADAYLIKTAN ÇEKİLİR Mİ?

"CHP, Lütfü Savaş'ı değiştirirse adayınızı geri çeker misiniz?" sorusuna TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, "Bizim attığımız bu adım ne CHP'ye ne Lütfü Savaş'a karşı bir adım. Bizim attığımız adım, AKP'nin rantçı anlayışına ve başka kisveler altında bu rantçı anlayışı sürdüren anlayışa karşı bir adım. Bölmeye, dağıtmaya değil; doğruda birleşmeye gelmek istiyoruz. CHP'li dostlarımız üstlerine düşeni yapıp Hatay halkının sesine kulak verdiğinde biz de üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız" cevabını verdi.

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Futbolculuk döneminde Beşiktaş ve Galatasaray gibi kulüplerin formasını giyen, aynı zamanda milli takımda da oynayan 42 yaşındaki Gökhan Zan, son genel seçimlerde İYİ Parti’den milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti.

Zan, geçen Aralık ayında İYİ Parti’den istifa etmişti.