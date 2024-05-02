Türkiye, İsrail'le ithalat ve ihracatı Gazze'ye saldırıların 208. gününde kesti

Türkiye'nin İsrail ile yaptığı ithalat ve ihracatın durdurulduğu bildirildi. Haberi yapan Bloomberg, söz konusu iddiayı 2 Türk yetkiliye dayandırdı. Öte yandan söz konusu karar yoğun tepkilerin ve Gazze'ye yönelik saldırıların 208. gününde geldi.

Türkiye'nin İsrail ile yaptığı ithalat ve ihracatın durdurulduğu bildirildi.

Bloomberg'in iki Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre; Türkiye bugünden itibaren İsrail'e ihracatı ve İsrail'den yapılan tüm ithalatı durdurdu.

Haberin ardından, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz da açıklama yaptı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail ile anlaşmaları bozduğunu söyleyen Katz, İsrail'in yerel üretime ve diğer ülkelerden ithalata odaklanarak ticari alternatifler yaratmak için çalışacağını söyledi.

2023'TE 6,8 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ KAYDEDİLDİ

2023 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 6,8 milyar dolar olarak kaydedilmiş, bunun büyük bir kısmı Türkiye'nin ihracatından oluşmuştu.

İsrail ile ticarete yönelik tepkilerin ardından Türkiye, geçen ay İsrail'e çeşitli ürün gruplarında ihracat kısıtlamaları getirmişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ı ağırladığı bir basın toplantısında, "İsrail ile yoğun ticari ilişkiler artık ayakta tutmuyoruz, o iş bitti" açıklamasını yapmıştı.