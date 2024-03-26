Türkiye işsizlikte Avrupa birincisi

Türkiye, AB ülkeleri arasında en yüksek geniş tanımlı işsizliğe sahip ülke oldu. Çalışabilir durumdaki 65,4 milyon kişinin yalnızca 22,3 milyonu kayıtlı olarak çalışıyor. 2,7 milyon genç ise ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor.

EKONOMİ SERVİSİ

Ekonomi yönetiminin parasal sıkılaşma adımlarıyla ekonomi durgunlaşırken, işsizlik artıyor. DİSK-AR'ın 2023 işsizlik raporuna göre Türkiye, Avrupa ülkeleri ve ABD arasında en yüksek geniş tanımlı işsizliğe sahip ülke oldu.

Geniş tanımlı işsizlik ABD’de yüzde 7,2; AB’nin 27 ülke ortalamasında yüzde 12, Türkiye’de ise yüzde 22,8 oldu. Çalışabilir 65,4 milyon kişinin yalnızca 22,3 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı olarak çalışıyor. Her 5 kadından yalnızca 1’i istihdamda yer alabiliyor. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin sayısının 2,7 milyon kişi buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, ‘Hanehalkı İşgücü Araştırması’ sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise, 1 puan azalarak yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda yüzde 12,6 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 31 milyon 632 bin kişi, istihdam oranı yüzde 48,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken kadınlarda yüzde 31,3 olarak gerçekleşti.

NE EĞİTİMDELER NE İSTİHDAMDALAR

15-24 yaş grubundaki nüfusta ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin sayısının 2,7 milyon oldu. Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı ise bu yaş grubunda yüzde 22,5 olarak kaydedildi. 15-24 yaş grubunda ne eğitimde ne istihdamda yer alan erkek sayısı 950 bin olurken kadınlarda bu sayı 1,7 milyon oldu. Bu yaş grubunda ne eğitimde ne istihdamda olanların nüfusa oranı erkeklerde yüzde 15,6, kadınlarda yüzde 29,8 oldu. Bu yaş grubunda okur yazar olmayan ve ne eğitimde ne istihdamda olan genç sayısı 114 bin olurken lise mezunlarında bu sayı 698 bin oldu. Yükseköğrenim mezunu olup ne eğitimde ne istihdamda olanların sayısı ise 379 bin olurken bu sayı erkeklerde 117 bin, kadınlarda 263 bin oldu. Üniversite mezunu olup ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı yüzde 29,4 olurken, bu oran erkeklerde yüzde 22,9, kadınlarda bu oran yüzde 33,3 seviyesinde gerçekleşti.

Ne eğitimde ne istihdamda olanların sayısı 15-29 yaş grubundaki nüfusta 4,7 milyon olurken 15-34 yaş grubundaki nüfusta ise 6,7 milyon oldu.

TARIM VE SANAYİNİN PAYI SON BİR YILDA AZALDI

İstihdam edilenlerin yüzde 14,8'i tarım, yüzde 21,2'si sanayi, yüzde 6,3'ü inşaat, yüzde 57,6'sı ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,1 puan, inşaat sektörünün payı 0,3 puan artarken, tarım sektörünün payı 1 puan, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azaldı.

5 KADINDAN SADECE 1’İ İSTİHDAMDA YER ALIYOR

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), ‘Avrupa Ülkelerinde ve Türkide'de Dar ve Geniş Tanımlı İşsizlik Oranı Raporu"nu paylaştı.

TÜİK verilerinin değerlendirildiği raporda, dar tanımlı işsizlikte 1 puanlık düşüşe karşın geniş tanımlı işsizlikte artış eğiliminin sürdüğü vurgulandı. 2022 yılında yüzde 21,3 olan geniş tanımlı işsizlik oranının son bir yılda 1,5 puan artarak 2023’te yüzde 22,8’e yükseldiği belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi: "2023’te Türkiye’de dar tanımlı işsizlik yüzde 9,4 ve geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 22,8 iken AB üyesi 27 ülke ortalamasında dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 6,2 ve geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 12,2’dir. ABD’de ise Ocak 2024 itibarıyla dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 3,7 iken geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 7,2’dir. Öte yandan Türkiye Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında da en yüksek geniş tanımlı işsizliğe sahip ülkedir." İstihdam edilenlerin sayısını 2023'te 31 milyon 632 bin olarak hesaplayan TÜİK'in verilerinin de gerçeği yansıtmadığı belirtilen raporda, çalışabilir 65,4 milyon kişinin yalnızca 22,3 milyonunun kayıtlı ve tam zamanlı olarak çalıştığı kaydedildi. Her 5 kadından yalnızca 1’i kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda yer alabildiğine dikkat çekilen raporda, geniş tanımlı genç işsizliği yüzde 38,8, geniş tanımlı genç kadın işsizliği yüzde 48,8 olduğu belirtildi.