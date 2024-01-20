Türkiye istihdamda nal topladı!

Ahin ASLAN

Türkiye, istihdam oranında OECD sonuncusu. OECD, 2023'ün üçüncü çeyreğine ilişkin istihdam verilerini paylaştı. Buna göre OECD Bölgesi’nde istihdam ve işgücüne katılım oranları, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde kaydedilen en yüksek seviye oldu. Fransa, İtalya ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 38 OECD ülkesinin 9'unda her iki gösterge de rekor düzeye ulaşırken Türkiye’nin payına sonunculuk düştü. Türkiye yüzde 53,9 ile istihdam oranının en düşük olduğu OECD ülkesi olmaya devam etti.

OECD ülkelerinin neredeyse üçte ikisinde istihdam oranı yüzde 70’i aştı. Oran 2023'ün üçüncü çeyreğinde 20 OECD ülkesinde geriledi. En büyük düşüşler Kosta Rika, İzlanda ve Finlandiya'da gözlendi. Kasım 2023'te OECD işsizlik oranı art arda dokuz aydır yüzde 4,8 ile rekor düşük seviyesinde kaldı. Avrupa Birliği yüzde 5,9 ve Euro Bölgesi yüzde 6,4 rekor düşük seviyelerde yatay seyretti. Mevcut verilere sahip 20 OECD ülkesinde kasım ayında işsizlik oranı değişmedi. 7 ülkede işsizlik oranında düşüşler kaydedildi, diğer 6 ülkede ise artış oldu.

Erkekler için OECD işsizlik oranı Mart 2022'den bu yana yüzde 5’in altında kaldı. Kadınlar için bu oran üst üste beş aydır yüzde 5 seviyesinde. OECD genç işsizlik oranı son iki ayda genel olarak sabit kalırken 25 yaş ve üzeri işçiler arasındaki işsizlik oranından yüzde 6,7 puan daha yüksek.