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Türkiye Kupası 5'inci tur eşleşmelerinin hakemleri açıklandı

Türkiye Kupası 5. Turu'nda yarın ve 18 Ocak Perşembe günü oynanacak olan müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Spor
  • 16.01.2024 14:09
  • Giriş: 16.01.2024 14:09
  • Güncelleme: 16.01.2024 14:14
Kaynak: Spor Servisi
Türkiye Kupası 5'inci tur eşleşmelerinin hakemleri açıklandı
Fotoğraf: AA

Türkiye Kupası'nda 5. Tur bugün, (16 Ocak Salı) yarın ve 18 Ocak Perşembe günü yapılacak maçlarla tamamlanacak. 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da yarın ve 18 Ocak Perşembe günü oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Kupası 5 Turu'nda bugün, 17 Ocak Çarşamba ve 18 Ocak Perşembe günlerinin programı ve hakemler şöyle:

Bugün (16 Ocak Salı)

15.00 Kasımpaşa-Bandırmaspor: Davut Dakul Çelik

17.00 Hatayspor-Sakaryaspor: Ali Yılmaz

19.00 Ankaragücü-Rizespor: Sarper Barış Saka

21.00 Beşiktaş-Eyüpspor: Murat Erdoğan

Yarın (17 Ocak Çarşamba)

13.00 Antalyaspor - Pendikspor: Mehmet Türkmen

13.00 Başakşehir - Boluspor: Burak Olcar

15.00 Gaziantep FK - Bodrum FK: Emre Kargın

17.00 Alanyaspor - Samsunspor: Alper Akarsu

19.00 Adana Demirspor - 24Erzincanspor: Feridun Daldaş

21.00 Fenerbahçe - Adanaspor: Çağdaş Altay

18 Ocak Perşembe

13.00 Sivasspor - Ankara Keçiörengücü: Ömer Tolga Güldibi

15.00 Kayserispor - Gençlerbirliği: Ozan Ergün

17.00 Konyaspor - Göztepe: Oğuzhan Çakır

19.00 Trabzonspor - Manisa FK: Turgut Doman

21.00 Galatasaray - Ümraniyespor: Burak Pakkan

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