Türkiye Kupası 5'inci tur eşleşmelerinin hakemleri açıklandı

Türkiye Kupası 5. Turu'nda yarın ve 18 Ocak Perşembe günü oynanacak olan müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Spor 16.01.2024 14:09 Giriş: 16.01.2024 14:09

Güncelleme: 16.01.2024 14:14 Kaynak: Spor Servisi

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Fotoğraf: AA

Türkiye Kupası'nda 5. Tur bugün, (16 Ocak Salı) yarın ve 18 Ocak Perşembe günü yapılacak maçlarla tamamlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da yarın ve 18 Ocak Perşembe günü oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemleri açıkladı. Türkiye Kupası 5 Turu'nda bugün, 17 Ocak Çarşamba ve 18 Ocak Perşembe günlerinin programı ve hakemler şöyle: Bugün (16 Ocak Salı) 15.00 Kasımpaşa-Bandırmaspor: Davut Dakul Çelik 17.00 Hatayspor-Sakaryaspor: Ali Yılmaz 19.00 Ankaragücü-Rizespor: Sarper Barış Saka 21.00 Beşiktaş-Eyüpspor: Murat Erdoğan Yarın (17 Ocak Çarşamba) 13.00 Antalyaspor - Pendikspor: Mehmet Türkmen 13.00 Başakşehir - Boluspor: Burak Olcar 15.00 Gaziantep FK - Bodrum FK: Emre Kargın 17.00 Alanyaspor - Samsunspor: Alper Akarsu 19.00 Adana Demirspor - 24Erzincanspor: Feridun Daldaş 21.00 Fenerbahçe - Adanaspor: Çağdaş Altay



18 Ocak Perşembe 13.00 Sivasspor - Ankara Keçiörengücü: Ömer Tolga Güldibi 15.00 Kayserispor - Gençlerbirliği: Ozan Ergün 17.00 Konyaspor - Göztepe: Oğuzhan Çakır 19.00 Trabzonspor - Manisa FK: Turgut Doman 21.00 Galatasaray - Ümraniyespor: Burak Pakkan