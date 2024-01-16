Türkiye Kupası 5'inci tur eşleşmelerinin hakemleri açıklandı
Türkiye Kupası 5. Turu'nda yarın ve 18 Ocak Perşembe günü oynanacak olan müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Kupası'nda 5. Tur bugün, (16 Ocak Salı) yarın ve 18 Ocak Perşembe günü yapılacak maçlarla tamamlanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da yarın ve 18 Ocak Perşembe günü oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemleri açıkladı.
Türkiye Kupası 5 Turu'nda bugün, 17 Ocak Çarşamba ve 18 Ocak Perşembe günlerinin programı ve hakemler şöyle:
Bugün (16 Ocak Salı)
15.00 Kasımpaşa-Bandırmaspor: Davut Dakul Çelik
17.00 Hatayspor-Sakaryaspor: Ali Yılmaz
19.00 Ankaragücü-Rizespor: Sarper Barış Saka
21.00 Beşiktaş-Eyüpspor: Murat Erdoğan
Yarın (17 Ocak Çarşamba)
13.00 Antalyaspor - Pendikspor: Mehmet Türkmen
13.00 Başakşehir - Boluspor: Burak Olcar
15.00 Gaziantep FK - Bodrum FK: Emre Kargın
17.00 Alanyaspor - Samsunspor: Alper Akarsu
19.00 Adana Demirspor - 24Erzincanspor: Feridun Daldaş
21.00 Fenerbahçe - Adanaspor: Çağdaş Altay
18 Ocak Perşembe
13.00 Sivasspor - Ankara Keçiörengücü: Ömer Tolga Güldibi
15.00 Kayserispor - Gençlerbirliği: Ozan Ergün
17.00 Konyaspor - Göztepe: Oğuzhan Çakır
19.00 Trabzonspor - Manisa FK: Turgut Doman
21.00 Galatasaray - Ümraniyespor: Burak Pakkan