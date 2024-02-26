Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının hakemleri belli oldu
Türkiye Kupası çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Kaynak: Spor Servisi
Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı 27, 28 ve 29 Şubat'ta oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.
Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakalarının hakemleri belli oldu.
Kupada yarın (27 Şubat Salı) oynanacak Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasında Bahattin Şimşek düdük çalacak.
Çeyrek final maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:
Ankaragücü - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
Trabzonspor - Başakşehir: Kadir Sağlam
Beşiktaş - Konyaspor: Ali Şansalan
Galatasaray - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler