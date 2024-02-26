Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının hakemleri belli oldu

Türkiye Kupası çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Spor
  • 26.02.2024 12:27
  • Giriş: 26.02.2024 12:27
  • Güncelleme: 26.02.2024 12:32
Kaynak: Spor Servisi
Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının hakemleri belli oldu
Fotoğraf: AA

Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı 27, 28 ve 29 Şubat'ta oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. 

Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakalarının hakemleri belli oldu. 

Kupada yarın (27 Şubat Salı) oynanacak Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasında Bahattin Şimşek düdük çalacak. 

Çeyrek final maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Ankaragücü - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

Trabzonspor - Başakşehir: Kadir Sağlam

Beşiktaş - Konyaspor: Ali Şansalan

Galatasaray - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

BirGün'e Abone Ol