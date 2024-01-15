Türkiye Kupası maçlarının hakemleri açıklandı

Türkiye Kupası'nın 5. turunda yarın oynanacak maçlarda görev alacak hakem belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Türkiye Kupası'nda görev alacak hakemleri açıkladı.

MHK'den yapılan açıklamaya göre turnuvada yarın (16 Ocak Salı) görev alacak hakemler şöyle:

13.00 Fatih Karagümrük-Kırklarelispor: Oğuzhan Aksu

15.00 Kasımpaşa-Bandırmaspor: Davut Dakul Çelik

17.00 Hatayspor-Sakaryaspor: Ali Yılmaz

19.00 Ankaragücü-Rizespor: Sarper Barış Saka

21.00 Beşiktaş-Eyüpspor: Murat Erdoğan