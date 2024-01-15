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Türkiye Kupası maçlarının hakemleri açıklandı

Türkiye Kupası'nın 5. turunda yarın oynanacak maçlarda görev alacak hakem belli oldu.

Spor
  • 15.01.2024 14:40
  • Giriş: 15.01.2024 14:40
  • Güncelleme: 15.01.2024 14:55
Kaynak: Spor Servisi
Türkiye Kupası maçlarının hakemleri açıklandı
Fotoğraf: AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Türkiye Kupası'nda görev alacak hakemleri açıkladı. 

MHK'den yapılan açıklamaya göre turnuvada yarın (16 Ocak Salı) görev alacak hakemler şöyle:

13.00 Fatih Karagümrük-Kırklarelispor: Oğuzhan Aksu

15.00 Kasımpaşa-Bandırmaspor: Davut Dakul Çelik

17.00 Hatayspor-Sakaryaspor: Ali Yılmaz

19.00 Ankaragücü-Rizespor: Sarper Barış Saka

21.00 Beşiktaş-Eyüpspor: Murat Erdoğan

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