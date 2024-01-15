Türkiye Kupası maçlarının hakemleri açıklandı
Türkiye Kupası'nın 5. turunda yarın oynanacak maçlarda görev alacak hakem belli oldu.
Kaynak: Spor Servisi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Türkiye Kupası'nda görev alacak hakemleri açıkladı.
MHK'den yapılan açıklamaya göre turnuvada yarın (16 Ocak Salı) görev alacak hakemler şöyle:
13.00 Fatih Karagümrük-Kırklarelispor: Oğuzhan Aksu
15.00 Kasımpaşa-Bandırmaspor: Davut Dakul Çelik
17.00 Hatayspor-Sakaryaspor: Ali Yılmaz
19.00 Ankaragücü-Rizespor: Sarper Barış Saka
21.00 Beşiktaş-Eyüpspor: Murat Erdoğan
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