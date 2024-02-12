Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi, eşleşmeler belli oldu. Kupada çeyrek final maçları 27, 28, 29 Şubat 2024 tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Kupası'nda son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.

Kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kupada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor ve Ankaragücü son 8 takım arasına kaldı.

Tek maç usulü ile oynanacak turnuvanın çeyrek finalinde Galatasaray, Beşiktaş ve Trabnzonspor evinde, Fenerbahçe ise deplasmanda sahaya çıkacak.

Kupada çeyrek final maçları 27, 28, 29 Şubat 2024 tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Trabzonspor-Başakşehir

Beşiktaş-Konyaspor

Ankaragücü-Fenerbahçe

Galatasaray-Fatih Karagümrük

Türkiye Kupası'nda yarı final kuraları ise şu şekilde:

Ankaragücü-Fenerbahçe (Galibi) / Beşiktaş-Konyaspor (Galibi)

Trabzonspor-Başakşehir (Galibi) / Galatasaray-Fatih Karagümrük (Galibi)