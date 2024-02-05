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Türkiye Kupası'nda görev yapacak hakemler belli oldu

Türkiye Kupası'nda son 16 turunda görev alacak hakemler açıklandı.

Spor
  • 05.02.2024 12:16
  • Giriş: 05.02.2024 12:16
  • Güncelleme: 05.02.2024 12:23
Kaynak: Spor Servisi
Türkiye Kupası'nda görev yapacak hakemler belli oldu
Fotoğraf: AA

Türkiye Kupası'nda son 16 turunda görev alacak hakemler belli oldu.

Kupada son 16 müsabakaları yarın (6 Şubat Salı) 3 müsabakayla başlayacak. 

Son 16 turu yarın, 7 Şubat Çarşamba ve 8 Şubat Perşembe günü yapılacak maçlarla tamamlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Kupası son 16 turunda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

14.30 Fatih Karagümrük - Samsunspor: Burak Pakkan
17.30 MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.45 Galatasaray - Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu

7 Şubat Çarşamba

14.30 Sivasspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan
17.30 Başakşehir - Hatayspor: Bahattin Şimşek
20.45 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Burak Şeker

8 Şubat Perşembe

17.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Mert Güzenge
20.45 Antalyaspor - Beşiktaş: Ümit Öztürk

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