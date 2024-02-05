Türkiye Kupası'nda görev yapacak hakemler belli oldu
Türkiye Kupası'nda son 16 turunda görev alacak hakemler açıklandı.
Türkiye Kupası'nda son 16 turunda görev alacak hakemler belli oldu.
Kupada son 16 müsabakaları yarın (6 Şubat Salı) 3 müsabakayla başlayacak.
Son 16 turu yarın, 7 Şubat Çarşamba ve 8 Şubat Perşembe günü yapılacak maçlarla tamamlanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemleri açıkladı.
Türkiye Kupası son 16 turunda düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
14.30 Fatih Karagümrük - Samsunspor: Burak Pakkan
17.30 MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.45 Galatasaray - Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu
7 Şubat Çarşamba
14.30 Sivasspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan
17.30 Başakşehir - Hatayspor: Bahattin Şimşek
20.45 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Burak Şeker
8 Şubat Perşembe
17.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Mert Güzenge
20.45 Antalyaspor - Beşiktaş: Ümit Öztürk