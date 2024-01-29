Türkiye Kupası'nda şampiyonluk oranları açıklandı

Türkiye Kupası'nda sezonun şampiyonluk oranları açıklandı. Türkiye Kupası'nda da ligde şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ve Fenerbahçe ön plana çıktı.

Son 16 turu eşleşmeleri belli olan Türkiye Kupası'nda şampiyonluk oranları açıklandı.

NTV Spor'un haberine göre kupada, Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaşmasına 3 oran verilirken, sarı kırmızılıların ligde şampiyonluk mücadelesindeki rakibi Fenerbahçe'nin şampiyonluğu 3.5 oran verildi.

Beşiktaş ve Trabzonspor'a ise 8 oran verildi.

Kupada şampiyonluk için en düşük oranlar ise 24 Erzincanspor ve Bandırmaspor ekiplerine verildi.

İşte Türkiye Kupası'nda şampiyonluk oranları:

24 Erzincanspor: 200

Bandırmaspor: 100

Gençlerbirliği: 80

Hatayspor: 50

Konyaspor: 40

Gaziantep FK: 35

Samsunspor: 30

Fatih Karagümrük: 30

Sivasspor: 25

Antalyaspor: 20

Başakşehir: 15

Ankaragücü: 15

Trabzonspor: 8

Beşiktaş: 8

Fenerbahçe: 3.5

Galatasaray: 3