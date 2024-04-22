Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı: Hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, yarı final ilk maçlarında görev yapacak hakemleri açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan duyuruya göre, yarı final ilk karşılaşmalarında görev yapacak hakemler açıklandı. Yarı final ilk maçlarında düdük çalacak hakemler ve müsabaka programı şöyle:

Yarın (23 Nisan Salı):

20.30 MKE Ankaragücü - Beşiktaş (Eryaman): Ümit Öztürk

24 Nisan Çarşamba:

20.30 Trabzonspor - Fatih Karagümrük (Papara Park): Ali Şansalan

Öte yandan yarı final rövanş maçları ise 7-8 Mayıs tarihlerinde oynanacak.