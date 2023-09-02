Türkiye, kuş gribinde yeniden 'arilik' statüsüne geçti

Türkiye, kuş gribinde, 'hastalıktan tamamen arınmış' anlamına gelen "arilik" statüsünü yeniden kazandı.

Türkiye, Afyonkarahisar ve Denizli'de çıkan kuş gribi vakaları nedeniyle kaybettiği hastalıktan arilik (hastalıktan tamamen arınmış) statüsünü tekrar elde etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yürütülen çalışmalarla, söz konusu illerdeki hastalık durumu sona erdi.

Bakanlık, hastalık tarama sonuçlarını, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne (WOAH) rapor etti. Örgüt de çalışmaların ardından Türkiye'nin tamamını "ari bölge" olarak tanımladı.

81 ilin kuş gribi hastalığından ari olduğuna dair öz beyan ise WOAH'ın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Türkiye, bu yılın ocak ayında Afyonkarahisar, şubat ayında da Denizli'de çıkan kuş gribi mihrakları nedeniyle "hastalıktan ari" durumunu kaybetmişti.