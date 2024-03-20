Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda, saat kaçta?
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri sırasında Türkiye Macaristan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşıyor. Birçok insan Türkiye Macaristan müsabakasının hangi kanalda, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak, ne zaman?
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri sürerken Türkiye ile Macaristan hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Maç pek çok sporsever için ilgiyle bekleniyor. Peki Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Tüm detaylar haberimizde:
Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda?
Türkiye Macaristan hazırlık maçı TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Türkiye Macaristan maçı ne zaman?
Türkiye Macaristan hazırlık maçı için ilan edilen fikstür tarihi 22 Mart Cuma günü saat 22:45 şeklinde. Maç Macaristan'da oynanacak.
Türkiye Macaristan canlı izle
Türkiye Macaristan maçını TRT Spor'un internet adresi üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Türkiye Macaristan Maçını Canlı İzlemek için Tıklayınız
Türkiye Hazırlık Maçları Fikstürü
Ulusal takımızın oynayacağı hazırlık maçlarının fikstürü şu şekilde:
- 22 Mart Cuma Macaristan - Türkiye 22.45
- 26 Mart Salı Avusturya - Türkiye 22.45
A Milli Takım Kadrosu
Türkiye'nin 22 Mart Cuma günü Macaristan ile oynayacağı hazırlık maçında kadro şu şekilde:
- Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır
- Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Özkacar
- Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
- Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Abdülkadir Ömür, Arda Güler, Can Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazıcı
Sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ile Ferdi Kadıoğlu aday kadrodan çıkarıldı. İki oyuncunun yerine İskoçya'nın Rangers ekibinde görev yapan Rıdvan Yılmaz ile Corendon Alanyaspor'dan Oğuz Aydın, aday kadroya dahil edildi.