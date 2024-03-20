Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri sırasında Türkiye Macaristan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşıyor. Birçok insan Türkiye Macaristan müsabakasının hangi kanalda, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak, ne zaman?

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