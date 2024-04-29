Türkiye, NATO Genel Sekreterliği için destekleyeceği adayı açıkladı

Türkiye, NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin adaylığını destekleyeceği adayı açıkladı.

Türkiye, yeni NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin adaylığına destek vereceğini örgütün diğer üyelerine bildirdi.

Türkiye'nin NATO Genel Sekreteri adayı olan Hollanda Başbakanı Rutte'yi destekleyeceğini ilettiğini duyurdu.

Böylelikle Rutte, oybirliğine bir adım daha yaklaştı. Rutte ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya gibi birçok ülkenin desteğini almıştı.

Rutte, NATO liderliğine destek için cuma günü Türkiye'ye gelmiş ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü.

Erdoğan ortak basın toplantısında, NATO'nun Avrupa Atlantik Güvenliği'nin sağlanmasındaki asli konumunun korunmasına öncelik vermesini beklediğini vurgulayarak "Müttefikler arasındaki savunma sanayi alanındaki yaptırım, kısıtlama ve engellemelerin ortadan kaldırılmasında, tıpkı Sayın Stoltenberg gibi yoğun ve güçlü çaba sarf edilmesi şarttır. Bu hususları genel sekreterlik için adaylığını açıklayan Romanya Cumhurbaşkanı Sayın Iohannis'le ayrıca geçtiğimiz hafta talebi üzerine yaptığım telefon görüşmesinde paylaştım. Bu sürece, kararımızı stratejik akıl ve hakkaniyet çerçevesinde vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" demişti.