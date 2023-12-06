Türkiye'nin 4 kültürel mirası daha UNESCO tarafından koruma altına alındı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin dört kültürel mirasının daha UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine eklendiğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 4 kültürel mirasının daha UNESCO tarafından koruma altına alındığını duyurdu.

Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Botsvana'nın Kasane şehrinde gerçekleştirilen 18. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nın bugünkü oturumunda Türkiye'nin 4 kültürel mirasının daha koruma altına alındığını bildirdi.

Türkiye'nin yaşayan mirasları olarak koruma altına alınan dört yeni unsur şunlar: "Mey/Balaban Zanaatkarlığı ve İcrası", "İftar ve İftar ile İlgili Sosyo-Kültürel Gelenekler", "Sedef Kakma Sanatı" ile "Tezhip Sanatı."

Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine 30 kğltürel değerle en çok unsur kaydettiren ikinci ülke olurken, listenin ilk sırasında ise 43 kültürel unsurla Çin yer alıyor.