Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Mercan 14 Ocak'ta emekli olacağını açıkladı

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, 12 Ocak'ta ABD'deki görevinin sona ereceğini, 14 Ocak'ta emekli olacağını açıkladı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, yaş haddinden dolayı 14 Ocak'ta emekliye ayrılacağını duyurdu. Mercan, 12 Ocak'ta ABD'den ayrılacağını ve buradaki görevinin sona ereceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mercan, şunları belirtti:

"Kıymetli takipçilerim. Şahsımla ilgili bir durumu bildirmek istiyorum. 14 Ocak 2024 itibariyle yaş haddinden emekliye ayrılıyorum. Bu nedenle de buradaki görevim de son bulacak. Ve 12 Ocak akşamı ABD’den ayrılacağım. Sevgi ve saygılarımla. Ayrıca bir veda yazısı yazacağım."

Kıymetli takipçilerim. Şahsımla ilgili bir durumu bildirmek istiyorum. 14 Ocak 2024 itibariyle yaş haddinden emekliye ayrılıyorum. Bu nedenle de buradaki görevim de son bulacak. Ve 12 Ocak akşamı ABD’den ayrılacağım. Sevgi ve saygılarımla. Ayrıca bir veda yazısı yazacağım. — Hakikati Aramak... (@HMuratMercan) January 4, 2024

Mercan'ın görevine devam etmesi için Cumhurbaşkanı tarafından özel bir görevlendirme yapılmadı.

AKP'nin kurucu üyelerinden olan Murat Mercan, Şubat 2012'den Eylül 2014'e kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Kasım 2017 - Mart 2021 döneminde Tokyo Büyükelçisi olan Mercan, Mart 2021'de Washington Büyükelçisi olarak atandı.