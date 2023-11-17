Türkiye'nin CDS primi 3 yıl sonra ilk kez 350 puanın altına indi

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez 350 baz puanın altına inerek 348,2 seviyesine geldi.

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS), 36 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 348,2 puan oldu.

Beş yıllık kredi temerrüt takası, geçtiğimiz günlerde de 364 puana gerilemişti.

KREDİ RİSK PRİMİ DÜNYA GENELİNDE GERİLEDİ

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek dönemde faiz artışı ihtimali neredeyse ortadan kalkarken, Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik öngörüler güçlendi.

Söz konusu gelişmelerle dünya genelinde kredi risk primleri de geriledi.

Kredi risk primindeki gerileme fonlama maliyetlerini düşürürken, bu durum ülke ve şirket borçlanmalarında daha az faiz ödenmesi anlamına geliyor.