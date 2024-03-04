Türkiye'nin en obez ve en fit ili belli oldu

Türkiye Obezite Araştırma Derneği verilerine göre, en obez il Adana, en fit il Erzurum oldu. Uzmanlar, Adana'daki yurttaşları spor yapmaları ve düzenli beslenmeleri konusunda uyardı.

Kalp hastalığı, Tip 2 diyabet ve bazı kanserler dahil birçok ciddi sağlık sorununun oluşma riskini artıran obezitede, Türkiye 200 ülke arasında kadınlarda 42. sırada, erkeklerde ise 60. sırada yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Türkiye, yüzde 66.8 ile Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. Türkiye'yi yüzde 63.7 ile İngiltere, yüzde 62.3 ile Yunanistan, yüzde 61.6 ile İspanya ve yüzde 59.5 ile Fransa takip ediyor.

Türkiye Obezite Araştırma Derneği'nin (TOAD), dünyada 1 milyardan fazla insanın mücadele ettiği obeziteye ilişkin verilerine göre, en obez il Adana, en fit il ise Erzurum oldu.

UZMANDAN ADANA İÇİN UYARI

Adana’da ise uzmanlar yurtttaşları spor yapmaları konusunda uyardı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kuntay Kaplan, "Adana’nın obezitenin en sık görülen il olmasının sebebi gece yeme alışkanlığının, mutfağının zengin olmasından kaynaklanmaktadır. Hastalarımıza obeziteden korunma anlamında düzenli spor yapmalarını, düzenli fiziksel aktivite bulunmalarını ve düzenli beslenmeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz" dedi.

Türkiye’de her 3 kişiden birinin obez olduğunu aktaran Kaplan, "Obezite, dünyada ve ülkemizde sıklığı giderek artmakta olan çok ciddi bir halk sağlığı problemi haline gelmiştir. Maalesef günümüzde ciddi problemlere yol açmaktadır. Vücut kitle endeksi parametrelerini kullanarak bunu hesaplıyoruz. Vücut kitle endeksi 18.5-25 arası normal kilolu, 25-30 arası kilolu gruba girerken 30’un üzerine çıktığı zaman biz obeziteden bahsediyoruz. 30-35 arası sınıf 1, 35-40 arası sınıf 2, 40’ın üzeri ise artık sınıf 3 obeziteye girmektedir" ifadelerini kullandı.