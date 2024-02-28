Türkiye'nin 'gizli anayasası' olarak nitelenen 'Kırmızı Kitap' güncelleniyor

Devletin 'gizli anayasası' olarak nitelendirilen ve kamuoyunda 'Kırmızı Kitap' olarak adlandırılan 'Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin' güncellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Kamuoyunda 'Kırmızı Kitap' olarak bilinen ve 'milli hedeflere ulaşılması amacıyla Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) belirlediği görüşler dahilinde iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin' güncellenmesine yönelik çalışmalar başlatıldı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre konunun AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında nisan ayının başında yapılması planlanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor

GÖRÜŞLER İSTENMEYE BAŞLADI

Gizliliği nedeniyle kamuoyunda, "Kırmızı Kitap" olarak da anılan belgenin güncellenmesine yönelik Bakanlıklardan ve ilgili kuruluşlardan görüşler istenmeye başladı.

Belirli aralıklarla MGK toplantılarında güncellenen belge, son olarak 30 Eylül 2019'da ele alınmıştı.