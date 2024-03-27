Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna saldırı

Almanya'da Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna saldırı düzenlendi. Saldırının PKK destekçileri tarafından yapıldığı bildirildi.

Almanya'da Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu binasına saldırı düzenlendi. AA'nın aktardığına göre saldırı, PKK destekçileri tarafından yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, gece Hannover'de PKK'ye destek yürüyüşü düzenlendi ve oradan ayrılan 12 PKK destekçisi Hannover Başkonsolosluğuna gelerek sert cisimlerle binanın camlarını kırmaya çalıştı.

Saldırganlar, Başkonsolosluğun ana giriş bölümündeki camı çatlattıktan sonra bölgeden ayrıldılar.

Hannover Başkonsolosu Özge Gül Kaya'nın saldırı sonrası Alman makamlarından hem Başkonsolosluk hem de Türk sivil toplum kuruluşlarına ait mekanlarda güvenlik önlemlerinin artırılmasını istediği öğrenildi.