Türkiye'nin ihracat kısıtlamasına İsrail'den yanıt

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Türkiye'nin İsrail'e yönelik ihracat kısıtlaması getirmesine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Katz, İsrail'in de Türkiye'den gelen ürünlere yönelik kendi ticari kısıtlamalarını hazırlayacağını ve kısıtlamalar için ABD Kongresi'ne de çağrı yapacaklarını söyledi.

Türkiye'nin İsrail'le ticarete kısıtlama getirmesinin ardından İsrail Dışişleri Bakanı Katz açıklama yaptı.

Türkiye'nin İsrail ile ticaret anlaşmalarını tek taraflı olarak ihlal ettiğini söyleyen Katz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas'ı desteklemek için Türkiye'nin ekonomik çıkarlarını feda ettiğini yazdı.

Katz, Türkiye'nin İsrail'le ihratacata getirdiği kısıtlamaya karşılık İsrail'in de Türkiye'den gelen ürünlere yönelik kendi ticari kısıtlamalarını hazırlayacağını söyledi.

Katz ayrıca, Türkiye'de yatırımların durdurulması ve Türkiye'den ürün ithalatının engellenmesi için ABD Kongresi'ne de çağrı yaptı.

"Erdoğan, Gazze'de kadınlara, kız çocuklarına, yetişkinlere tecavüz eden, öldüren ve bedenlerine saygısızlık eden ve çocukları diri diri yakan Hamas katillerine verdiği destek uğruna bir kez daha Türkiye halkının ekonomik çıkarlarını feda ediyor" diyen Katz, İsrail şiddete ve gasplara boyun eğmeyecek, ticaret anlaşmalarının tek taraflı ihlaline göz yummayacak ve Türkiye'ye karşı Türk ekonomisine zarar verecek paralel tedbirler alacaktır" ifadelerini kullandı.