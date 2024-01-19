Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı kimdir, nereli? Alper Gezeravcı'nın hayatı ve kariyeri

NASA ve SpaceX'in organize ettiği Ax-3 misyonunda uzaya çıkarak resmen Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı kimdir, nereli soruları yurttaşlar tarafından gündeme getiriliyor. Türkiye saati ile 19 Ocak 2024 saat 00.49'da Florida'dan ateşlenen roket ile uzay yolculuğuna çıkan Alper Gezeravcı'nın hayatı ve kariyeri birçok yurttaş tarafından merak konusu. Peki, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı kimdir, nereli? Alper Gezeravcı'nın hayatı ve kariyeri!

19 Ocak 2024 itibariyle Türkiye'nin ilk astronotu unvanına sahip olan Alper Gezeravcı kimdir, nereli soruları yurttaşlar tarafından gündeme getiriliyor. NASA ve SpaceX'in organize ettiği Ax-3 misyonunda uzaya çıkarak resmen Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı uzayda geçireceği 14 gün ile birlikte ilk Türk Astronot olarak tarih kitaplarına geçti. Misyonda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak olan Alper Gezeravcı'nın hayatı ve kariyeri yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı kimdir, nereli? Alper Gezeravcı'nın hayatı ve kariyeri!

Alper Gezeravcı kimdir?

1979’da Mersin’in Silifke ilçesinde doğduktan sonra babasının mesleği sebebiyle Türkiye’nin farklı kentlerden yaşamını sürdüren Alper Gezeravcı lisans eğitimini İstanbul Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği üzerine tamamladıktan sonra yüksek lisansını Dayton, Ohio'daki Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'nde bulunan Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde tamamlamıştır.

Eğitiminin ardından Türkiye'ye dönen Alper Gezeravcı Türk Hava Kuvvetleri'nde T-41, SF-260, T-37, T-38, F-5, KC-135 ve F-16 uçaklarında savaş pilotu olarak görev yapmıştır.

Alper Gezeravcı'nın hayatı ve kariyeri

Savaş pilotluğundan Türkiye'nin ilk astronotu olma yolculuğunda ilerleyen Alper Gezeravcı'nın kariyeri 12 Kasım 2012 yılında FETÖ’nün İzmir Askeri Casusluk kumpas soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilmesiyle sekteye uğradı. TSK’den ihraç edildikten sonra Türk Hava Yolları’nda kaptan pilot olarak bir süre çalışan Alper Gezeravcı, ihraç kararına karşı açtığı davayı kazanınca Temmuz 2020’de TSK’ye geri döndü.

2020’de TSK’ye geri dönen Alper Gezeravcı Adana’da filo akademik eğitim kol komutanı olarak görev yaptı.

Alper Gezeravcı, Axiom Space şirketinin Axiom Mission 3 görevi dahilinde 19 Ocak 2024 tarihinde TSİ 00.49’da ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi Kalkış Kompleksi 39'da gerçekleşen fırlatma ile Türkiye'nin ilk astronotu olmuştur.

Alper Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri

Fırlatmanın ardından Ax-3 ekibiyle kurulan canlı bağlantıda konuşan astronot Alper Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; 'İstikbal göklerdedir.'" şeklinde oldu.

Alper Gezeravcı'nın uzaydaki görevi

Alper Gezeravcı uzayda 13 deney gerçekleştirecek. Bu deneyler mikro yer çekimi ve uzay ortamında insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji gibi alanlarda yapılacak. Üniversite ve araştırma kurumlarınca bu misyon için hazırlanan deneyler, çıkılan çağrı neticesinde TUA ve TÜBİTAK Uzay uzmanlarından oluşan bir komisyonca değerlendirildi. Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu deneyler Uluslararası Uzay Üssü'nde (ISS) gerçekleştirilecek.