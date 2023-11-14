Türkiye'nin ilk kalem festivali PENFEST, Çırağan Sarayı'nda düzenleniyor

Türkiye'nin ilk kalem festivali PENFEST, bu yıl 18-20 Kasım tarihleri arasında Çırağan Sarayı'nda 4. kez düzenleniyor.

PenFest, prestij kalem markaları ve koleksiyonerlerin katılımıyla uluslararası bir organizasyona dönüşecek. İlk kez 2018 yılında yapılan festival dünyadan ve Türkiye’den kalem tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Bu yıl daha geniş kapsamlı olması beklenen festivalde ünlü kalem markalarının Vintage ürünleri de Penfest’te ilk kez sergilenecek. Dünyada sınırlı kişi tarafından yapılan Mikro Art Sanatı da kalemseverlerle buluşacak. “Journaling” diye adlandırılan “günlük” hazırlama & dizayn etme sanatının icra edilmesi için Amerika ve Malezya’dan 4 farklı journaling sanatçısı 2 gün boyunca kalem severlerle bir araya gelerek work shopların yapılacağı festivalde, aynı zamanda ilk kez Journaling (Günlük hazırlama) Türkiye buluşması da PenFest’de gerçekleşecek.

FESTİVALDE CUMHURİYET TUTKUSU

Geçmiş festivallerde olduğu gibi bu yıl da edebiyat, politika, iş dünyasından özel ziyaretçileri ağırlayacak olan PenFest’te, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yılına özel dünyaca ünlü kalem markaları tarafından üretilen ürünler kalemseverler ile buluşacak.

Festivale katılacak markaların yanı sıra Mikro Art Sanatçısı Murat Uçar, Nibmaster Ahmet Çarpık ve Thomas Ang, Journaling yani günlük tutma sanatını kalemseverler ile buluşturacak Emrah Berse, Doç. Dr. Deniz Bağdaş, Klarissa, Tersh, Vanessa, Kalem Tamircileri Hakan Ünal ve Murat Sünmez, Vintage kalemleri kalem severlerle buluşturacak Letizia Iacopini, Michael Donald Daigle, Miroslav Tischler, Dr. Osman Sümer, Tom Westerich, Ulrich Krüner, Waldemar Susemihl gibi sanatçılar özel tasarımları, workshopları ve bu alanda sanatını icra eden zanaatkârlar festival boyunca ziyaretçilerle bir arada olacak.