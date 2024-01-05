Türkiye'nin ilk uzay yolcusu karantinada

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 17 Ocak’ı 18 Ocak’a bağlayan gece uzay yolculuğuna çıkacağını duyurdu. Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için karantinaya girdiği belirtildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk Türk astronotun 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece uzay yolculuğuna çıkacağını açıkladı.

DHA'nın aktardığına göre Kacır, "NASA ilan etmiş oldu. İlk Türk astronot uzay yolculuğuna çıkıyor. Türkiye saatiyle 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de Alper Gezeravcı ilk insanlı uzay misyonumuz için yola çıkmış olacak. Dün itibarıyla 14 günlük karantina süreci de başlamış oldu. Bu yolculuk hem uluslararası bilim literatürüne önemli katkı sunacak hem Türkiye'nin uzay çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olacak hem de gelecek nesillerimize ilham kaynağı olacak" dedi.

Bakan Kacır açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"NASA ilan etmiş oldu. Türkiye saatiyle 17 Ocak’ı 18 Ocak’a bağlayan gece saat 01.11’de Alper Gezeravcı ilk insanlı uzay misyonumuz için yola çıkmış olacak. Dün itibarıyla 14 günlük karantina süreci de başlamış oldu. Her gün haberleşiyoruz kendisiyle. Her şey yolunda gidiyor. Malumunuz çok uzun bir eğitim ve hazırlık dönemini zaten geride bıraktık. Çok kapsamlı eğitimler aldı ilk astronotumuz. Aynı zamanda uluslararası uzay istasyonunda gerçekleştireceği 13 bilimsel deneyle ilgili de burada Türkiye'de üniversitelerimizde, merkezlerimizle birlikte hazırlıklarını tamamladı.

Ümit ediyoruz ki bu yolculuk hem uluslararası bilim literatürüne önemli katkılar sunacak hem Türkiye'nin uzay çalışmalarında önemli bir merhale, önemli bir kilometre taşı olacak, hem de gelecek nesillerimiz için büyük bir ilham kaynağı olacak.

Milli Uzay Programı'nı Sayın Cumhurbaşkanımız 2021 yılında dünya kamuoyuyla paylaşmıştı. Ve bu programdaki hedefleri hem Türkiye'ye hem dünyaya duyurmuştu. Bu programın önemli projelerinden biri de insanlı uzay misyonunu gerçekleştirmekti. Böylelikle milli uzay programımızda bir projeye daha imza atmanın da onurunu yaşıyoruz. Ümit ediyorum hayırlısıyla inşallah 14 gün boyunca gerçekleştirilecek olan bu misyonu tamamlayacağız. Ve böylelikle Türkiye'nin uzay çalışmalarında bir ilke daha imza atacağız"