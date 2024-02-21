Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine Büyükelçi Önal atandı

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine Büyükelçi Sedat Önal atandı. New York'taki BM Daimi Temsilciliği görevine de Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız getirildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine Büyükelçi Sedat Önal atandı. New York'taki BM Daimi Temsilciliği görevine de Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız getirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine Büyükelçi Sedat Önal atandı. New York'taki BM Daimi Temsilciliği görevine de Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız getirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Türkiye'nin Washington Büyükelçisi ve New York'taki BM Daimi Temsilcisi olacak isimlere yeni görevlerini telefonla tebliğ ettiği öğrenildi.