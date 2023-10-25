Türkiye Satranç Federasyonu'ndan Kübra Öztürk Örenli açıklaması

Türkiye Satranç Federasyonu, satranç oyuncusu Kübra Öztürk Örenli'nin hamile olduğu gerekçesiyle milli takımdan çıkarıldığına ilişkin açıklamasını yalanladı. Açıklamada, Örenli'nin hala milli takım listesinde bulunduğu ve turnuvalara kendi tercihi doğrultusunda katılım göstermediği iddia edildi.

Türkiye Satranç Federasyonu, satranç oyuncusu Kübra Öztürk Örenli'nin 'hamile kaldıktan sonra milli takımdan çıkarıldığı ve bursunun kesildiği' iddialarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Federasyon, 'Örenli'nin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını' kaydetti.

Açıklamada "Kübra Öztürk Örenli, son 3 yılda Türkiye adına yarışması gereken turnuvalara kendi tercihi doğrultusunda katılım göstermemiştir. Talimat gereği 2300 ELO’nun altına düştüğünde de sporcu özendirme ödülü alamamaktadır" denildi. Kübra Öztürk Örenli'nin hala milli takım listesinde bulunduğu belirtilen federasyon açıklamasında "Sporcumuz milli takım listesinde yer aldığı için, uluslararası turnuvalarda yarışması ve ELO puanını yükseltmesi durumunda mevzuata göre özendirme ödülünü almaya devam edebilir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

"Sporcuların özendirme ödülüne hak kazanabilmeleri için Türkiye adına uluslararası turnuvalarda yarışması gerekmektedir. Her senenin başında o yıl içerisindeki Türkiye’yi uluslararası turnuvalarda temsil etme durumuna göre özendirme ödülleri listesi belli olmaktadır. WGM Kübra Öztürk Örenli, son 3 yılda Türkiye adına yarışması gereken turnuvalara kendi tercihi doğrultusunda katılım göstermemiştir. Talimat gereği 2300 ELO’nun altına düştüğünde de sporcu özendirme ödülü alamamaktadır. Sporcumuzun güncel ELO puanı ise 2265'tir.

TSF, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan bütçe alan ve düzenli olarak denetimden geçen bir kamu kurumudur ve yasal mevzuata göre hareket etmektedir. Kübra Öztürk Örenli, uluslararası turnuvalar için eşinin, bakıcısının ve çocuklarının seyahat ve konaklama masraflarının karşılanması talebinde bulunmuş, ancak bu talebinin mevzuata aykırı şekilde karşılanmasının mümkün olmadığı kendisine iletilmiştir. Kendisi ise bu durumda Türkiye adına turnuvalara katılmayacağını belirtmiştir."